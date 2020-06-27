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    «Зенит» применит санкции к Азмуну

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    «Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему Сердару Азмуну, сообщает «Р-Спорт».

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    Футболист будет наказан за несоблюдение правил социального дистанцирования.

    Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Азмуном, на котором отчетливо видно нарушение правил.

    «Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнеров по команде — игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы.

    Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — сообщили в пресс-службе «Зенита». 0

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