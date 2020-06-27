«Зенит» применит санкции к Азмуну

«Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему сообщает «Р-Спорт».

Футболист будет наказан за несоблюдение правил социального дистанцирования.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Азмуном, на котором отчетливо видно нарушение правил.

«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнеров по команде — игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы.

Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — сообщили в пресс-службе «Зенита». 0