«Зенит» применит санкции к Азмуну

Футболист будет наказан за несоблюдение правил социального дистанцирования.
Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Азмуном, на котором отчетливо видно нарушение правил.
«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнеров по команде — игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы.
Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — сообщили в пресс-службе «Зенита». 0