ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоран КосельниГнев и ревность. Во Франции сожалеют о досрочном завершении сезона
  • 17:47
    • Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте
  • 00:11
    • «Ливерпуль» стал чемпионом Англии
  • 18:01
    • «Сочи» опубликовал заявление по игре с «Ростовом»
  • 17:33
    • Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ
  • 17:09
    • «Оренбургу» грозит техническое поражение в матче с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    «Сочи» опубликовал заявление по игре с «Ростовом»

    Футбол Сочи Ростов РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Сочи» на своем официальном сайт выступил с заявлением по итогам матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова» (10:1).

    «Сочи» — «Ростов»
    «Сочи» — «Ростов»

    Сочинцы разгромили ростовчан, который были вынуждены сыграть молодежным составом.

    «Принимая во внимание многочисленные высказывания в СМИ о прошедшем матче "Сочи" — "Ростов", руководство ФК "Сочи" полагает необходимым изложить исчерпывающее мнение о ситуации.

    В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) РПЛ проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр.

    Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК "Ростов" за сутки до проведения матча.

    Непосредственно в день проведения матча ФК "Ростов" сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения.

    Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК "Ростов" не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков.

    Решение о составе было принято непосредственно руководством ФК "Ростов", никем иным такое решение не может быть принято.

    Со своей стороны ФК "Сочи" не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК "Ростов" об участии в матче стало известно непосредственно в день игры.

    В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны ФК "Ростов". Кроме того, игроки молодежной команды ФК "Сочи" были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным.

    Команда ФК "Сочи" не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК "Сочи" считает неприемлемым "играть в поддавки" в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем "поддавки" или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК "Сочи", уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата.

    ФК "Сочи" выражает благодарность игрокам ФК "Ростов", принявшим участие в матче, они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне.

    Отдельно отмечаем вратаря ростовской команды Дениса Попова, установившего рекорд РПЛ по количеству сейвов за матч», — говорится в заявлении. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
  • 22/06/2020 в 01:57
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Сочи»
  • 1.78
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» не упустит домашней победы
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ахмат» прервет победную серию «Сочи»?
  • «Ахмат» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Прервет ли «Севилья» ничейный отрезок дома?
  • «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рига — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие