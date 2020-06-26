Прядкин: Изменения в регламентах нужны, чтобы сохранить целостность соревнования

Глава РПЛпрокомментировал изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, состоялось совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов, на котором были представители клубов проголосовали за:

— исключение из регламента о возобновлении пункта, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря);

— изменение пункта дисциплинарного регламента, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

— дополнение пункта в регламент о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

«На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием Общего собрания их утвердили.

Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время Бюро Исполкома РФС должно рассмотреть наши правки», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин пресс-службе лиги. 0