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    Прядкин: Изменения в регламентах нужны, чтобы сохранить целостность соревнования

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    Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    Напомним, что в пятницу, 26 июня, состоялось совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов, на котором были представители клубов проголосовали за:

    — исключение из регламента о возобновлении пункта, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря);

    — изменение пункта дисциплинарного регламента, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

    — дополнение пункта в регламент о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

    «На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием Общего собрания их утвердили.

    Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время Бюро Исполкома РФС должно рассмотреть наши правки», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин пресс-службе лиги. 0

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