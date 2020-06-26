ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезинфекция на матче «Зенита»Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • 22:26
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 21:01
    • СЭ: Гончаренко готов доработать с ЦСКА до конца сезона
  • 17:33
    • Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ
  • 22:05
    • СМИ: Витиньо может вернуться в Россию
  • 21:49
    • НБА и профсоюз игроков согласовали условия возобновления сезона
    Все новости спорта

    Малком: Команда была не готова к такой тяжелой игре

    Футбол Зенит Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Зенита» Малком поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

    Малком
    Малком

    «Первый тайм был очень тяжелый. Команда была не готова к такой игре. Во втором тайме вышли и заслуженно победили.

    Конечно, буду играть там, где меня поставят. Справа более комфортно, но и в центре тоже сейчас получается.

    Моя форма? Я очень рад, что забил два гола против ЦСКА. Мне нравится здесь, я буду стараться забивать еще и помогать завоевывать "Зениту" больше побед», — сказал Малком в эфире канала «Матч Премьер».

    «Зенит» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы — 22 балла и 16-я строчка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вите надо выйти. Миф о Гончаренко развеялся после матча с «Зенитом»
  • 23/06/2020 в 22:25
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Барселона»
  • 1.95
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» вновь сохранить свои ворота сухими?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Обгонит ли «Уфа» спартаковцев в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сохранит ли «РБ Лейпциг» третье место в таблице?
  • «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие