Малком: Команда была не готова к такой тяжелой игре

Нападающий «Зенита»поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Первый тайм был очень тяжелый. Команда была не готова к такой игре. Во втором тайме вышли и заслуженно победили.

Конечно, буду играть там, где меня поставят. Справа более комфортно, но и в центре тоже сейчас получается.

Моя форма? Я очень рад, что забил два гола против ЦСКА. Мне нравится здесь, я буду стараться забивать еще и помогать завоевывать "Зениту" больше побед», — сказал Малком в эфире канала «Матч Премьер».

«Зенит» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы — 22 балла и 16-я строчка. 0