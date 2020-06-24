«Реал Сосьедад» — «Сельта»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 31-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

На 45-й минуте «Сельта» организовала быструю атаку, Аспас рванул в штрафную, а Льоренте руками прихватил соперника, заработав пенальти в свои ворота.

Яго Аспас уверенно реализовал пенальти, пробив в нижний угол ворот. Ремиро не угадал направление удара.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте вместо Санти Мины. На 90-й Федор получил желтую карточку за грубый фол против Алекса Ремиро.

«Реал Сосьедад» опустился на седьмое место, оставшись с 47 очками. «Сельта» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Примеры, набрав 33 очка.

29 июня «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Сельта» примет «Барселону».