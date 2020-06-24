«Реал Сосьедад» — «Сельта»: счет матча 0:1, обзор гола

На 45-й минуте «Сельта» организовала быструю атаку, Аспас рванул в штрафную, а Льоренте руками прихватил соперника, заработав пенальти в свои ворота.
Яго Аспас уверенно реализовал пенальти, пробив в нижний угол ворот. Ремиро не угадал направление удара.
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте вместо Санти Мины. На 90-й Федор получил желтую карточку за грубый фол против Алекса Ремиро.
«Реал Сосьедад» опустился на седьмое место, оставшись с 47 очками. «Сельта» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы Примеры, набрав 33 очка.
29 июня «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Сельта» примет «Барселону».
Примера. 31-й тур
«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 0:1 (0:1)
Гол: Аспас, 45 — с пенальти«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Айен Муньос, 58), Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 73), Элустондо, Мерино, Субименди, Виллиан Жозе, Янузай, Эдегор (Порту, 58), Оярсабаль (Исак, 73)«Сельта»: Бланко, Оласа, Мурильо, Васкес, Айду, Рафинья, Суарес (Нолито, 71), Брадарич (Араухо, 76), Бельтран (Мендес, 46), Аспас (Саэнс, 76), Мина (Смолов, 84)Предупреждения: Монреаль, 21. Элустондо, 44. Субименди, 55. Рафинья, 59. Смолов, 90. Янузай, 90+4