Кикнадзе выступал против покупки Дзюбы из-за череды скандалов

Генеральный директор «Локомотива»рассказал о несостоявшемся трансфере форварда «Зенита»в московский клуб.

«Я был против, чтоб брать Дзюбу. Первое — проблема с финансовыми запросами, которые здорово выделялись даже на фоне тех контрактов, которые были заключены. А второе — за Дзюбой тянулась череда скандалов. Уход из "Спартака", потом из "Зенита" в Тулу, усы показывал, если помните… А раздевалка — это очень важно!

Думаю, ни я не пожалел, ни он. У нас-то Федя Смолов появился, на покупке которого также настаивал Семин. Если сейчас в Испании вдруг не сложится — ждем назад. Надеюсь, впишется в новые тактические построения.

Прожужжал ли Семин уши фамилией Еременко? Совершенно верно. Но просили за него ровно в два раза больше, чем мы готовы были заплатить. Свое предложение сделали — оно не устроило игрока и его агентов. Договориться не смогли.

Плюс еще один момент. Есть определенные вещи, перечеркивающие возможность играть в "Локомотиве". Его история тоже не пошла в плюс при принятии решения», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0