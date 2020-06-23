Тевес может продлить контракт с «Бока Хуниорс»

Клубпредложил 36-летнему нападающемуновый контракт, сообщает TyC Sports.

Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 30 июня.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до конца 2021 года. Сообщается, что в контракт будет включена опция продления на полгода в случае, если «Бока» выйдет из группы в Кубке Либертадорес.

Карлос Тевес перешел в «Боку» зимой 2018 года. До этого он защищал цвета китайского «Шанхай Шэньхуа», туринского «Ювентуса», английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

В сезоне-2019/2020 Тевес провел на поле 18 матчей во всех турнирах, стал автором девяти забитых мячей и отдал две результативные передачи. 0