РФС может провести полуфиналы Кубка России после завершения РПЛ

Российский футбольный союз выступил с заявлением относительно формата нынешнего розыгрыша Кубка России.

Даты проведения матчей могут быть изменены в случае соответствующего обращения команд-участниц соревнований.

«Для соблюдения принципа равенства участников соревнования, на основании обращения проводящей организации (РПЛ), РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона 2019/20 и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча.

Для создания равных условий участникам соревнований, в случае, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Кубка России и его проведением после окончания РПЛ, но до 3 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

В полуфинал Кубка России пробились «Спартак», «Зенит» и «Химки». За еще одну путевку поборются «Шинник» и «Урал». 0