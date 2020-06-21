«Динамо» поблагодарило Галицкого за согласие перенести матч

Сергей Галицкий
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«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому за то, что он согласился перенести встречу на 19 июля.
Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», — сообщили в пресс-службе «Динамо», слова которой приводит «Чемпионат».
В клубе также подтвердили коронавирус у трех футболистов.
«Можем подтвердить положительный тест на коронавирус у трех футболистов: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьского и Клинтона Н’Жи.
Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин. Остальная команда в полном составе находится на базе в закрытом режиме», — сказали в пресс-службе. 0