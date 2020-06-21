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    «Динамо» поблагодарило Галицкого за согласие перенести матч

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    «Динамо» выразило благодарность владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому за согласие на перенос матча 23-го тура чемпионата России, который должен был состояться 21 июня.

    Сергей Галицкий
    Сергей Галицкий

    «Хочется выразить признательность Сергею Галицкому за то, что он согласился перенести встречу на 19 июля.

    Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», — сообщили в пресс-службе «Динамо», слова которой приводит «Чемпионат».

    В клубе также подтвердили коронавирус у трех футболистов.

    «Можем подтвердить положительный тест на коронавирус у трех футболистов: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьского и Клинтона Н’Жи.

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    • Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин. Остальная команда в полном составе находится на базе в закрытом режиме», — сказали в пресс-службе. 0

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