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    Комбаров: К игре против «Ахмата» готовимся серьезно

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    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке самарской команды к матчу 23-го тура против «Ахмата».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «На сборах получили хорошую нагрузку, много играли, много бегали, поэтому подойдем к матчу с "Ахматом" в хорошей форме.

    Все готовятся к этой игре, ребята понимают, насколько важна эта игра для нас, для болельщиков, для турнирной таблицы. Готовимся очень серьезно, никаких шуток-прибауток.

    Конечно, со зрителями играть лучше, тем более на домашнем стадионе. Но учитывая ситуацию в стране и проведенных два товарищеских матча без болельщиков, мы уже готовы к малому количеству зрителей на трибунах

    Огромная благодарность врачам, они наши герои. Они находились в очаге эпидемии, помогали нашим людям. Желаю им здоровья и удачи», — рассказал Комбаров в интервью клубному ТВ.

    Игра «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится завтра 18 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч в Самаре станет первым в чемпионате после 3-месячной паузы из-за пандемии.

    Самарский клуб пригласил на игру 300 врачей из больниц региона. Команда Миодрага Божовича выйдет на игру в футболках с надписью «Спасибо врачам».

    «Крылья» занимают предпоследнее 15-е место (22 очка), а «Ахмат» — последнее 16-е (20). 0

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