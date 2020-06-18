Финал Кубка Германии все-таки пройдет без зрителей
globallookpress.com
Отмечается, что леверкузенский клуб просил разрешить присутствовать на стадионе до 10 тысяч человек, мюнхенцы запрашивали возможность допуска 5 тысяч болельщиков.
DFB объявил, что нет правовых возможностей увеличить число болельщиков из-за коронавируса. В Берлине до 30 августа запрещено проводить мероприятия, на которых присутствует более 1000 человек.
Напомним ,финал Кубка Германии состоится 4 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе». 0