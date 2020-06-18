Финал Кубка Германии все-таки пройдет без зрителей

Финальный матч Кубка Германии междусостоится без зрителей на трибунах, сообщил сайт Немецкого футбольного союза.

Отмечается, что леверкузенский клуб просил разрешить присутствовать на стадионе до 10 тысяч человек, мюнхенцы запрашивали возможность допуска 5 тысяч болельщиков.

DFB объявил, что нет правовых возможностей увеличить число болельщиков из-за коронавируса. В Берлине до 30 августа запрещено проводить мероприятия, на которых присутствует более 1000 человек.

Напомним ,финал Кубка Германии состоится 4 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе». 0