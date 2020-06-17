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    Слуцкий оплатил тренеру по легкой атлетике операцию на сердце

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Слуцкий связался с коллегой после интервью Загорулько, в котором тот рассказал о проблемах со здоровьем, и перевел деньги.

    «После интервью получил очень много звонков. Все — со словами поддержки и сочувствия. Говорили, что только я не боюсь говорить правду. Звонили из Германии, из Израиля, из Италии.

    Потом приходит сообщение: "Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно".

    Меня это застало врасплох. Чтобы не быть голословным, я выслал ему отчеты о своем пребывании в ЦКБ. А там одна кровать на ночь стоит 12 600 рублей. Отправил бумаги по обследованиям.

    Плюс пообщался с врачами. Они сказали, что в августе готовы провести операцию. Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь.

    Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это еще миллиона полтора.

    Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: "Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем". С протянутой рукой не стоял. Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение.

    Позвонил своему хорошему другу — бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело. Позвонил Леониду.

    Он сказал: "Евгений Петрович, ситуация такая. Мы — тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу. Если надо будет — помогу еще". Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку — отплачу хорошим результатом», — приводит слова Загорулько «Спорт-Экспресс». 0

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