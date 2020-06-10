«Локомотив» и «Сельта» не могут сойтись в цене на Смолова

продолжают обсуждать вопрос выкупа контракта российского нападающего Федора Смолова.

Как утверждает телеграм-канал «Футбольный Биги», клубы пока что не могут договориться по цене.

По данным источника, российский клуб оценивает футболиста в 8 миллионов евро, а «Сельта» готова заплатить 6,5 миллионов плюс бонусы, с которыми сумма может достичь 8 миллионов.

Впрочем на данный момент на повестке дня лишь продление аренды Смолова до конца сезона 2019-2020.

В приоритете у «Сельты» — сохранение места в Примере, после чего клуб будет решать трансферные вопросы.

Смолов перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. На счету форварда 1 гол в шести матчах Примеры. 0