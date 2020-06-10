Полузащитник «Урала» Димитров завершил карьеру

объявил о расторжении контракта с полузащитником

Как сообщает официальный сайт «Урала», контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний Димитров принял решение завершить игровую карьеру.

«Коля, спасибо за игру! Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! Желаем и дальше оставаться позитивно мыслящим человеком и успешно развиваться в других сферах жизни! Спасибо, что был с нами», — говорится в заявлении «Урала».

Димитров выступал за «Урал» с 2017 года. Он провел за команду 90 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 18 результативных передач. 0