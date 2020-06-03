Болгария планирует возобновить чемпионат с болельщиками на трибунах

Минздрав Болгарии разрешил футбольным болельщикам присутствовать на стадионе во время матчей первой и второй профессиональных лиг, заполняемость трибун не должна будет превышать 30%.

«Начиная с 5 июня разрешается проведение первенства в первой и второй профессиональных лигах с публикой при занятости мест до 30% общей вместимости стадиона, при размещении зрителей через два сиденья», — цитирует министра здравоохранения Болгарии Кирилла Ананьева economic.bg.

Согласно графику, розыгрыш текущего сезона в высшем дивизионе Болгарии планируют закончить 11 июля. До конца чемпионата осталось девять туров. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Лудогорец».

Напомним, футбольные соревнования в Болгарии был приостановлены 13 марта. 0