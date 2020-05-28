Шотландскую Премьер-лигу могут расширить

Руководство Шотландской профессиональной лиги рассмотрит проект реформы всех дивизионов страны, поступивший от, сообщает ВВС.

Владелица «сердец» Энн Бедж предлагает вместо четырех профессиональных дивизионов, в которых играет 12, 10, 10 и 10 команд соответственно, оставить три дивизиона с 14-ю командами в каждом.

Ориентировочно правление профессиональной лиги Шотландии планирует обсудить этот вопрос в понедельник, 1 июня.

Расширение Премьер-лиги до 14 команд позволит остаться в топ-дивизионе «Хартсу», а повышены в классе будут «Данди Юнайтед» и «Инвернесс».

Напомним, что чемпионат Шотландии был завершен досрочно, чемпионом признан «Селтик». 0