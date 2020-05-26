ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клубаПочему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиально
  • 08:36
    • Олейнику предложили бой в июне с соперником из топ-5
  • 07:00
    • Зидан — лучший тренер в истории ЛЧ по версии Squawka
  • 20:57
    • «СЭ»: Летом «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым
  • 20:03
    • Названа дата выхода DLC EURO 2020 в PES 2020
  • 19:44
    • НХЛ разрешит хоккеистам возобновить тренировки в начале июня
    Все новости спорта

    Глава Федерации футбола Гаити отстранен от футбола

    Футбол ФИФА Между тем Скандалы
    ФИФА отстранила на 90 дней президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта от любой деятельности, связанной с данным видом спорта, сообщает пресс-служба организации.

    Ив Жан-Барт
    Ив Жан-Барт

    Чиновник обвиняется в сексуальных надругательствах над юными футболистками в национальном учебном центре страны.

    «В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА, следственная палата независимого комитета по этике временно запретила Иву Жан-Барту, президенту Федерации футбола Гаити, участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом, на национальном и международном уровне, сроком на 90 дней. Санкция введена в связи с продолжающимися расследованиями в отношении Жан-Барта», — говорится на официальном сайте ФИФА.

    Жан-Барт возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года. В 2016 году он был выбран на пятый срок. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 мая
  • Вчера в 22:59
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Бавария»
  • 1.96
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранится ли интрига в чемпионской гонке Бундеслиги?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Реабилитируется ли «Гладбах» за недавнее поражение?
  • «Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Байер» одержит очередную победу?
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Карлос Футбол Защитник, который сделает «Ливерпуль» еще сильнееКто такой Диего Карлос? 24/05/2020 в 23:340
  • 08:53
    • Дуглас Коста заявил, что задумывался о завершении карьеры
  • 08:20
    • Назван единственный претендент на Жоау Мариу
  • 08:04
    • Глава Федерации футбола Гаити отстранен от футбола
    Торган Азар, Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру Футбол «Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешноДортмундская команда на выезде обыграла «Вольфсбург» 24/05/2020 в 19:540
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.37
    •
  • 07:49
    • Хохлов: Искусственно выделять молодым место в основе — зло
  • 07:33
    • «Ницца» продлила контракт с голкипером
  • 07:16
    • Фавр: Матчи с «Баварией» всегда особенные
    Томас Мюллер Футбол Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высотеМюнхенцы разбили «Айнтрахт» и продолжают лидировать в Бундеслиге 24/05/2020 в 11:290
  • 09:19
    • ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА
  • 00:57
    • Орлов: Плиев из «Рубина» заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции
  • 00:50
    • Торбинский: Мог уехать в Европу, но в России мне в два раза подняли зарплату
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.14
  • Прогноз на матч Яблонец — Фастав Злин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Веен — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ян — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие