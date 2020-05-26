Глава Федерации футбола Гаити отстранен от футбола

ФИФА отстранила на 90 дней президента Федерации футбола Гаитиот любой деятельности, связанной с данным видом спорта, сообщает пресс-служба организации.

Чиновник обвиняется в сексуальных надругательствах над юными футболистками в национальном учебном центре страны.

«В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА, следственная палата независимого комитета по этике временно запретила Иву Жан-Барту, президенту Федерации футбола Гаити, участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом, на национальном и международном уровне, сроком на 90 дней. Санкция введена в связи с продолжающимися расследованиями в отношении Жан-Барта», — говорится на официальном сайте ФИФА.

Жан-Барт возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года. В 2016 году он был выбран на пятый срок. 0