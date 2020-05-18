«Челси» установил ценник на Жоржиньо

установил сумму отступных за полузащитника, сообщает Tuttosport.

Как передает издание, «синие» готовы продать футболиста за 65-70 миллионов евро. Напомним, что в услугах итальянца бразильского происхождения заинтересован главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри. Он поручил боссам туринцев купить Жоржиньо и еще одного футболиста «пенсионеров».

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет оставить 28-летнего хавбека в команде, но для самого футболиста переход в «Ювентус» является приоритетным вариантом.

Контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 52 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 0