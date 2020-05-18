КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд выиграла при тишине родной ареныВозвращение Бундеслиги. Что мы узнали?
  • 12:15
    • «Спартак» выкупил трансфер Соболева
  • 07:00
    • Чемпионат Испании возобновится 12 июня
  • 10:30
    • СМИ: «Спартак» намерен приступить к тренировкам
  • 10:14
    • Форвард «Челси» арестован за нарушение карантина
  • 08:50
    • Два фаната «Баварии» смотрели матч с 12-метрового дерева
    Все новости спорта

    «Челси» установил ценник на Жоржиньо

    Футбол Трансферы Футбол Англии Челси
    «Челси» установил сумму отступных за полузащитника Жоржиньо, сообщает Tuttosport.

    Жоржиньо
    Жоржиньо

    Как передает издание, «синие» готовы продать футболиста за 65-70 миллионов евро. Напомним, что в услугах итальянца бразильского происхождения заинтересован главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри. Он поручил боссам туринцев купить Жоржиньо и еще одного футболиста «пенсионеров».

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет оставить 28-летнего хавбека в команде, но для самого футболиста переход в «Ювентус» является приоритетным вариантом.

    Контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 52 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне он забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Барселона» и «Реал» получат перевес на трансферном рынке
  • 13/05/2020 в 05:45
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Байер»
  • 1.70
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у одного из аутсайдеров лиги?
  • «Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Копетдаг» и «Ашхабад» сыграют на «больше»?
  • «Копетдаг» — «Ашхабад». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    РПЛ возвращается 21 июня Футбол Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?Реакция спортивных СМИ на решение РФС о возобновлении чемпионата России Вчера в 02:350
  • 07:47
    • Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии
  • 12:07
    • «Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ
  • 11:52
    • «Реал» может предложить Мальдини работу в клубе
    Ральф Рангник Футбол Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичностиВыйдут ли «россонери» из затянувшегося кризиса? Вчера в 03:530
  • Экспресс дня

  • Что принесет встреча лидеров чемпионата Туркмении?
  • 3.30
    •
  • 11:34
    • Медведев: В ближайшие время «Зенит» подпишет с Семаком новый контракт
  • 11:19
    • «Челси» установил ценник на Жоржиньо
  • 11:04
    • Капелло назвал идеальный клуб для Холанна
    Фотогалерея Бундеслига вернулась. Вот как это былоМаски, интервью на расстоянии, протирание мячей, отсутствие зрителей и социальная дистанция на поле. Как футбол приспосабливается к коронавирусу — в фотогалерее 16/05/2020 в 22:49
  • 10:46
    • Венгер считает, что матчи без зрителей нанесут вред футболу
  • 08:19
    • Румменигге уверен, что Нойер останется в «Баварии»
  • 08:03
    • Кьеллини: Мбаппе будет многократным победителем «Золотого мяча»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Копетдаг — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Энергетик Мары — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Курессааре — Калью
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Легион — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 19 мая
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие