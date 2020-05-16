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    Геркус поддержал возобновление сезона РПЛ

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    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поддержал решение возобновить чемпионат России, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    Накануне РФС объявил о том, что сезон будет возобновлен 21 июня.

    «Выскажусь по поводу решений о возобновлении РПЛ (ура!) и невозобновлении ФНЛ, которые вызвали дискуссию среди журналистов и специалистов. По дефолту все лиги остановлены и, так как сыграно больше половины турниров, логично распределить места по таблицам на момент остановки.

    Логично, что в этом случае никто не вылетает, никто не повышается в классе, но, по счастью, есть теоретическая возможность возобновить и доиграть Премьер-лигу. Потому что она самая важная, самая нужная и это сделать проще всего. 8 туров, команды могут летать чартерами.

    ФНЛ возобновить гораздо труднее. Больше туров, больше команд, больше людей вовлечено. Хуже базы, хуже возможности для карантина, как правило команды летают рейсовыми самолетами. Поэтому ФНЛ не возобновляется.

    Итак, РПЛ — плюс, ФНЛ — минус. Чтобы командам РПЛ доиграть полноценно, нужно сохранить вылет. Две команды вылетают. Соответственно две должны войти. Очевидно — это топ-2 из ФНЛ. Провести стыки между РПЛ и ФНЛ не хватит времени, потому что перерыв между сезонами очень короткий», — написал Геркус на своей странице в Twitter. 0

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