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    Мещеряков призвал РФС взять ответственность за здоровье футболистов

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о решении РФС возобновить сезон в РПЛ и Кубок России в июне.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    «Протокола мы не видели, и что в нем написано, мы не знаем, потому что он не приходил в наш клуб и ряд других. Поэтому как все это выполнить, мы не знаем.

    В ряде регионов уже можно тренироваться, а в ряде — нельзя. Означает ли это, что часть команд преступает к тренировкам сейчас, а часть преступит значительно позже? Как в этом случае соблюдается спортивный принцип?

    Другой вопрос — что будем делать, если игрок заболеет во время тренировочного процесса? Коронавирус — серьезное вредное заболевание, которое поражает легкие. Для профессионального спортсмена означает практически крест на карьере. Что в этом случае он будет делать?

    Какие варианты? РФС за свой счет всех застрахует на крупную сумму, или это опять — расходы клуба? Если заразившийся футболист подаст иск, то кому он его адресует — клубу или РФС?

    Александр Валерьевич Дюков сказал, что, если чемпионат будет прерван, итоги будут подведены по текущим результатам. Тогда начинать зачем?

    Я — только за возобновление, но, если приняли решение возобновлять, тогда нужно брать на себя ответственность и, прежде всего, ответить на целый ряд вопросов, которые есть у клубов. Обычно их задают до принятия решения. Меня больше всего интересует, как мы будем соблюдать спортивный принцип в плане тренировочного процесса.

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