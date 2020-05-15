Черышев: В течение этих двух месяцев мы работали с клубным психологом

Российский полузащитник «Валенсии»прокомментировал возобновление тренировок после карантина.

Испанская Ла Лига была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться 12 июня.

«Чувствую себя хорошо, тренируюсь с большим желанием. Мы все хотели вернуться, увидеть друг друга и начать заниматься.

Все товарищи по команде тренировались очень усердно дома в течение этих двух месяцев, и теперь видно, что мы все физически готовы.

Все эти тренировки, которые мы сейчас проводим, очень важны. Это похоже на предсезонную работу, надо упорно работать и сохранять мотивацию. Ла Лига наверняка скоро вернется, мы очень ждем этого.

В течение этих двух месяцев мы работали с клубным психологом — как в группе, так и индивидуально. Мы должны быть готовы ко всем ситуациям.

Это правда, что мы не сможем играть перед нашей публикой, но мы должны соблюдать правила, и мы очень рады вернуться. Люди действительно хотят, чтобы футбол вернулся.

Впереди 11 дней, и команда готова отдать всё. Конечно, мы ставим перед собой конечную цель. Мы должны идти от игры к игре, сосредоточиться на каждом следующем матче и выиграть его.

Теперь нам нужно много тренироваться, и мы будем думать о соревнованиях, когда придет наша очередь. Вершина турнирной таблицы очень плотная, но команда способна быть там.

У нас отличная команда, с отличными игроками. Каждый должен быть готов к тому, чтобы проявить себя наилучшим образом и помочь в любое время, потому что борьба до конца будет непростой», — сказал Черышев в интервью клубной пресс-службе.

В настоящий момент «Валенсия» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка.

В текущем сезоне Черышев провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 0