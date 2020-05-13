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    Глава совета директоров «Динамо» госпитализирован с коронавирусом

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    Глава совета директоров «Динамо» и первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом.

    Юрий Соловьев
    Юрий Соловьев

    «На данный момент нахожусь в больнице. Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь.

    Стараюсь, тем не менее, оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких», — приводит слова 50-летнего Соловьева «Спорт-Экспресс».

    В 2004 году ВТБ взял под контроль «Динамо». Соловьев является председателем совета директоров бело-голубых.

    В текущем сезоне москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров. 0

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