Глава совета директоров «Динамо» госпитализирован с коронавирусом

Юрий Соловьев
«Динамо»
«На данный момент нахожусь в больнице. Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь.
Стараюсь, тем не менее, оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких», — приводит слова 50-летнего Соловьева «Спорт-Экспресс».
В 2004 году ВТБ взял под контроль «Динамо». Соловьев является председателем совета директоров бело-голубых.
В текущем сезоне москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров. 0