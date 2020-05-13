Семин — о возможном уходе из «Локо»: Звоните генеральному директору

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал появившуюся информацию о его скором уходе из московского клуба.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина и назначит 40-летнего серба Марко Николича.

«Сразу говорю: звоните генеральному директору. Он вам все расскажет», — цитирует Семина «Советский Спорт».

С декабря 2018 года должность гендиректора «Локомотива» занимает бывший телеведущий Василий Кикнадзе.

Напомним, что Семин вернулся в «Локо» 26 августа 2016 года. Контракт 72-летнего тренера с железнодорожниками заканчивается 30 июня.

В 2018-м железнодорожники впервые за 14 лет стали чемпионами России. В 2017 и 2019 годах команда выигрывала Кубок России. После 22 туров РПЛ-2019/20 «Локо» занимает второе место.

40-летний серб Николич не работает с осени 2019 года, когда его уволили из венгерского «Фехервара». 0