КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Разбомбленный стадионФутбол во время войны. Спорт способен исцелять и объединять во время кризиса
  • 18:18
    • Юран: В РПЛ сложилась безвыходная ситуация, чемпионат стоит завершить
  • 17:51
    • СМИ: «Зенит» и Семак согласовали двухлетний контракт
  • 17:17
    • Хоккеисты КХЛ выбрали лучшего игрока сезона
  • 16:48
    • «Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Семина
  • 16:35
    • Велосипедист погиб в ДТП с участием форварда «Северстали»
    Все новости спорта

    Семин — о возможном уходе из «Локо»: Звоните генеральному директору

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал появившуюся информацию о его скором уходе из московского клуба.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина и назначит 40-летнего серба Марко Николича.

    «Сразу говорю: звоните генеральному директору. Он вам все расскажет», — цитирует Семина «Советский Спорт».

    С декабря 2018 года должность гендиректора «Локомотива» занимает бывший телеведущий Василий Кикнадзе.

    Напомним, что Семин вернулся в «Локо» 26 августа 2016 года. Контракт 72-летнего тренера с железнодорожниками заканчивается 30 июня.

    В 2018-м железнодорожники впервые за 14 лет стали чемпионами России. В 2017 и 2019 годах команда выигрывала Кубок России. После 22 туров РПЛ-2019/20 «Локо» занимает второе место.

    40-летний серб Николич не работает с осени 2019 года, когда его уволили из венгерского «Фехервара». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?
  • Вчера в 23:54
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Бундеслигу
  • 1.22
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Небитчи» и «Ахал» сыграют на «меньше»?
  • «Небитчи» — «Ахал». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Развязка близко. Кто возьмет Серебряную салатницу Бундеслиги
  • Кто выиграет Бундеслигу. Прогноз и ставки
  • 1.22
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» и «Копетдаг» продолжат побеждать?
  • Экспресс дня 14 мая. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Филипе Коутиньо Футбол «Барселона» и «Реал» получат перевес на трансферном рынкеНасколько популярными будут обмены игроками? 05:450
  • 13:48
    • «Зенит» не продаст Дзюбу «Милану»
  • 13:36
    • КХЛ планирует перевести одну команду с Запада на Восток
  • 13:17
    • Федун рассказал о своем самочувствии
    Килиан Мбаппе и Неймар Футбол Итоги Лиги 1: титулованный ПСЖ, звездный Бен Йеддер и сенсационный «Реймс»Чемпионат Франции завершился досрочно, но парижан все равно короновали Вчера в 22:100
  • Экспресс дня

  • «Торпедо-БелАЗ» и «Копетдаг» продолжат побеждать?
  • 1.73
    •
  • 19:00
    • Источник: «Локо» предложит Семину должность в структуре клуба
  • 18:55
    • Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, считает Наумов
  • 18:44
    • Семин — о возможном уходе из «Локо»: Звоните генеральному директору
    «Депортиво» Футбол С 0:3 к сенсации. О том, как Вальтер Пандиани разнес ПСЖ в 2001-м годуВ сезоне 2000/2001 во втором групповом раунде ЛЧ жребий свел вместе «Депортиво» и ПСЖ. Победитель в этой паре далеко не очевиден Вчера в 17:410
  • 09:49
    • Большинство футболистов РПЛ готовы продолжать сезон
  • 18:02
    • «Байер» озвучил цену за Хавертца
  • 17:36
    • Ягр и Гашек — в символической сборной Чехии всех времен
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Энергетик — Копетдаг
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Экспресс дня 14 мая
  • Завтра в 17:00
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие