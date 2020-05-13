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    Дело Кокорина и Мамаева отправили на пересмотр

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    Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, сообщает «Р-Спорт».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Причиной стали «существенные нарушения закона», допущенные Мосгорсудом.

    «Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ … и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений.

    Приговор Мосгорсуда содержит существенные противоречия при оценке показаний значительного числа свидетелей и осужденного Кокорина Кирилла.

    Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами. Описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», — сказали в пресс-службе суда.

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