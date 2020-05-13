Дело Кокорина и Мамаева отправили на пересмотр

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело футболистовна пересмотр, сообщает «Р-Спорт».

Причиной стали «существенные нарушения закона», допущенные Мосгорсудом.

«Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ … и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений.

Приговор Мосгорсуда содержит существенные противоречия при оценке показаний значительного числа свидетелей и осужденного Кокорина Кирилла.

Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами. Описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», — сказали в пресс-службе суда.

Напомним, что осенью 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в Москве. Все четверо были осуждены на полтора года. 0