Аршавин: Мастерство Миранчука позволяет заиграть в Испании

Бывший полузащитник сборной Россиипрокомментировал информацию об интересе к полузащитникам «Локомотива»в Испании.

«Если скажу, что не верю в эту информацию, то скажут, что завидую.

Интерес "Барселона" может проявлять, но я слышал, что они не хотят тратить сейчас деньги в летнее трансферное окно и будут обменивать игроков.

С "Локомотивом" такое не прокатит, задешево никто отдавать Миранчука не будет.

Интерес к нему возможен, и если предложение последует, то долго думать не нужно, нужно вызывать в такси и ехать в аэропорт.

Но фэйк ли эта информация? Не знаю, Don Balon я не читал, не читаю и читать не буду.

Интерес к братьям Миранчукам от "Севильи"? Ну, Алексей техничный игрок, его стиль подходит для Испании, его мастерство позволяет заиграть в Европе, нужно пробовать, если будет шанс.

Не могу залезть к братьям в голову, душу, если живешь футболом, в сильную команду нужно ехать», — сказал Аршавин «Матч ТВ». 0