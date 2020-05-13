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    Аршавин: Мастерство Миранчука позволяет заиграть в Испании

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе к полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам в Испании.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Если скажу, что не верю в эту информацию, то скажут, что завидую.

    Интерес "Барселона" может проявлять, но я слышал, что они не хотят тратить сейчас деньги в летнее трансферное окно и будут обменивать игроков.

    С "Локомотивом" такое не прокатит, задешево никто отдавать Миранчука не будет.

    Интерес к нему возможен, и если предложение последует, то долго думать не нужно, нужно вызывать в такси и ехать в аэропорт.

    Но фэйк ли эта информация? Не знаю, Don Balon я не читал, не читаю и читать не буду.

    Интерес к братьям Миранчукам от "Севильи"? Ну, Алексей техничный игрок, его стиль подходит для Испании, его мастерство позволяет заиграть в Европе, нужно пробовать, если будет шанс.

    Не могу залезть к братьям в голову, душу, если живешь футболом, в сильную команду нужно ехать», — сказал Аршавин «Матч ТВ». 0

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