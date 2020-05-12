Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барсу», если победит на выборах президента клуба

Экс-президент «Барселоны»заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента клуба.

Лапорта сообщил, что готовит документы к выборам 2021 года и хочет вернуть в «Барсу» Хосепа Гвардиолу, который сейчас работает с «Манчестер Сити».

«Я бы очень сильно хотел, чтобы Гвардиола вернулся, но сейчас он в "Сити", и это решение он должен принять самостоятельно.

Пеп является эталоном для "Барселоны", и многие каталонцы хотели бы вновь видеть его на посту тренера», — приводит слова функционера СОРЕ со ссылкой на TV3.

Напомним, что Лапорта был президентом «Барсы» с 2003 по 2010 год. При нем Пеп Гвардиола возглавил команду. 0