Радимов: Сезон РПЛ надо доигрывать

Главный тренерпрокомментировал досрочное прекращение сезона в ПФЛ и возможное возобновление сезона в РПЛ.

«Сезон в ПФЛ прекращен абсолютно правильно. Если клубы Премьер-лиги еще могут пройти тестирование, тренироваться в закрытом режиме и летать чартерами, то в условиях ПФЛ это невозможно. Потому и риск заражения велик.

Также, считаю, правильное решение принято и относительно первенства ФНЛ с ее огромными расстояниями. Уж летать и просто находиться в аэропортах при пандемии коронавируса точно небезопасно. Но, знаете, если бы за право выйти в РПЛ сыграли еще "Чертаново" и "Торпедо", было бы круто.

Если возможно, то [сезон в РПЛ] надо доигрывать. Посмотрим, как это делается в Бундеслиге, друзья-испанцы рассказали мне, как тренируются там.

Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты, плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости совершенно непонятно, когда все закончится», — цитирует Радимова Bobsoccer. 0