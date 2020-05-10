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    Гончаренко: Главная проблема ЦСКА — не можем дожать соперника

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об игре московской команды в сезоне-2019/20.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас в зависимости от того, кого мы берем сейчас из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами.

    Но у нас есть проблема, она в том, как вот когда-то сказал Венгер: "Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок".

    То, что сейчас происходит в "Локомотиве": Баринов и Крыховяк. Есть Миранчуки и Фарфан, либо Эдер. Сочетание: молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника.

    Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить много времени в позиционных атаках, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество.

    Нет игрока, который направит в нужное русло, чтобы дожать соперника. То, каким ЦСКА был на протяжении 10 лет», — сказал Гончаренко в подкасте «Cappuccino & Catenaccio».

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 22 туров. 0

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