ЦСКА представил символическую сборную легионеров

Команда выглядит так:
Голкипер: Игорь Кутепов (Украина).
Защитники: Богдан Шершун (Украина), Дейвидас Шемберас (Литва), Чиди Одиа (Нигерия).
Полузащитники: Зоран Тошич (Сербия), Понтус Вернблум (Швеция), Элвир Рахимич (Босния и Герцеговина), Милош Красич (Сербия).
Форварды: Вагнер Лав (Бразилия), Ахмед Муса (Нигерия), Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар).
Запасные: Сергей Перхун (Украина), Георги Миланов (Болгария), Бибрас Натхо (Израиль), Даниэл Карвальо (Бразилия), Кейсуке Хонда (Япония), Юрис Лайзанс (Латвия), Сеаренсе Дуду (Бразилия), Ивица Олич (Хорватия), Томаш Нецид (Чехия). 0