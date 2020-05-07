Возобновление АПЛ находится на грани срыва

Текущий розыгрышможет быть досрочно завершен, а результаты чемпионата аннулированы.

Как заявил генеральный директор ассоциации тренеров АПЛ Ричард Биван, такой сценарий возможен, если клубы АПЛ не захотят доигрывать сезон на нейтральных стадионах.

«Если не наберется 14 голосов, будет ли это означать досрочное завершение сезона? Да, я думаю, что это вероятно. Правительство, если они этого еще не сделали, даст понять, что домашние матчи на заполненных стадионах действительно ставят под вопрос возможность соблюдать правила дистанцирования», — приводит слова Бивана Goal.

Ранее сообщалось, что АПЛ, приостановленная из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 8 июня. 0