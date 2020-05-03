Мутко: Футбол без зрителей — это свадьба без музыки

, который ранее занимал должность президента Российского футбольного союза, выразил свое мнение касательно темы о возможном возобновлении сезона в РПЛ после карантина из-за коронавируса.

«К вопросу доигрывания РПЛ нужно подходить прагматично. Нужно опираться на мнения клубов. Но важно получить мнение властей по массовым мероприятиям. Есть вероятность, что они могут быть запрещены до сентября, как во Франции. Это ключевой момент, ведь это затягивание никому не идёт на пользу. Наш футбол достаточно нерыночный. Один клуб платит собственные деньги, другой на бюджете. К тому же у наших клубов болельщики — главный источник доходов. Футбол без зрителей — это свадьба без музыки, но если разрешат играть только без зрителей, то нужно будет принимать какое-то решение. Разрешение властей имеет ключевое значение.

Некоторые коллеги говорят, что можно доиграть РПЛ в двух-трёх регионах, но это опять же зависит от властей. Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюдён спортивный принцип. Если не доиграть, то осадок всё равно останется. С решением лучше не затягивать, клубам тяжело. Нужно посмотреть и найти решения по зарплатам, стабилизации курса», — сказал Мутко в интервью с журналистом «Чемпионата». 0