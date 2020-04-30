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    «Лион» подаст в суд на Лигу 1 за досрочное завершение сезона

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    Французский «Лион» на официальном сайте объявил о намерении подать в суд на руководство Лиги 1.

    «Лион»
    «Лион»

    Ранее было принято решение о досрочном завершении сезона и утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров.

    Таким образом, «Лион» завершил сезон на седьмом месте и впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках, если не победит в Лиге чемпионов.

    «Позиция правительства не навязывала категорическую остановку турнира, министр спорта Роксана Марачиняну ранее указывала на возможность игры в августе, если ситуация позволит.

    Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола предлагал в августе провести плей-офф для определения участников еврокубков и тех, команд, которые вылетят в лигу 2.

    Данная формула могла бы заинтересовать вещателей, которым не хватает контента, а также букмекеров и других экономических игроков в футбольной индустрии.

    "Лион" оставляет за собой право обжаловать данное решение и потребовать возмещение убытков. Иск находится в стадии разработки, поскольку ущерб клубу измеряется в несколько десятков миллионов евро», — говорится в заявлении клуба.

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