«Лион» подаст в суд на Лигу 1 за досрочное завершение сезона

Французскийна официальном сайте объявил о намерении подать в суд на руководство Лиги 1.

Ранее было принято решение о досрочном завершении сезона и утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров.

Таким образом, «Лион» завершил сезон на седьмом месте и впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках, если не победит в Лиге чемпионов.

«Позиция правительства не навязывала категорическую остановку турнира, министр спорта Роксана Марачиняну ранее указывала на возможность игры в августе, если ситуация позволит.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола предлагал в августе провести плей-офф для определения участников еврокубков и тех, команд, которые вылетят в лигу 2.

Данная формула могла бы заинтересовать вещателей, которым не хватает контента, а также букмекеров и других экономических игроков в футбольной индустрии.

"Лион" оставляет за собой право обжаловать данное решение и потребовать возмещение убытков. Иск находится в стадии разработки, поскольку ущерб клубу измеряется в несколько десятков миллионов евро», — говорится в заявлении клуба.

L’Olympique Lyonnais a pris acte de la décision proposée par le Bureau de la @LFPfr...

Communiqué du club ⤵️https://t.co/A8o9PX7SXt — Olympique Lyonnais (@OL) April 30, 2020

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