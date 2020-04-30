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    Бундеслига не возобновится 9 мая

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    Чемпионат Германии не возобновится, как ранее надеялись, 9 мая, поскольку правительство Германии отложило на неделю решение о возвращении футбола в стране, сообщает ESPN.

    Бундеслига не вернется в начале мая
    Бундеслига не вернется в начале мая

    Канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель провели в четверг видеконференицию, чтобы обсудить воздействие пандемии коронавируса на страну.

    Глава канцелярии Хельге Браун и канцелярии федеральных штатов должны представить проект резолюции для следующей встречи Меркель с лидерами федеральных земель, которая состоится 6 мая.

    На прошлой неделе Немецкая футбольная лига (DFL) заявила, что будет готова возобновить сезон 9 мая, добавив, что решение находится не в их руках, а в руках политиков.

    Поскольку решение о возможном возвращении Бундеслиги теперь отложено до следующей недели, перезапуск 9 мая не обсуждается.

    «DFL признает, что сегодня не было принято никакого решения о возобновлении Бундеслиги и Бундеслиги 2», — говорится в заявлении Немецкой футбольной лиги в Twitter.

    Пресс-служба организации добавила, что лига и клубы продолжат подготовку к возобновлению сезона в мае.

    Клубы Бундеслиги продолжают индивидуальные в небольших группах, но им еще предстоит возобновить полноценные командные тренировки, а некоторые тренеры требовали как минимум 10 дней тренировок команды, прежде чем будет сыгран первый матч.

    DFL подтвердил в четверг, что они начали тестирование игроков первой и второй Бундеслиги на коронавирус. Игроки и персонал из каждого клуба будут проходить тестирование до двух раз в неделю.

    Немецкий футбольный союз хочет завершить сезон к 30 июня, чтобы избежать юридических проблем с арендными сделками и контрактами, заканчивающимися в этот день. 0

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