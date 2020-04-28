Защитник «Спартака» хотел бы выступать во Франции

Защитник московскогоподелился мыслями о перспективе выступления в одном из ведущих европейских чемпионатов.

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«Я из тех, кто живет сегодняшним днем, и всегда был таким, потому что в футболе все происходит очень быстро. Но, конечно, если бы у меня появилась такая возможность, я бы об этом подумал. К тому же, если ты европеец, то ты мечтаешь поиграть в одном из лучших чемпионатов на континенте. Но я уже делаю все, чтобы быть лучшим.

Выступать в Лиге 1? Да, я бы хотел этого. Если у меня появится возможность познакомиться с ней — почему нет. Такое желание нормально, если ты француз. Я всегда играл за границей, так что если я получу шанс, то буду не против вернуться», — цитирует Жиго «Чемпионат». 0