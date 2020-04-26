Хохлов: Если Кокорин действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас

Бывший главный тренер «Динамо»оценил шансы нападающего «Зенита»заиграть в чемпионате Италии.

Ранее форвард заявлял, что им интересовались клубы Серии А, а также что хотел бы продолжить карьеру в «Роме».

«Кокорин — нападающий очень высокого уровня. Если поступит устраивающее его предложение, он вполне будет готов уехать в Европу.

Ходит немало слухов об Италии, но мне кажется, что ему больше подошёл бы испанский или английский чемпионат. В Серии А играть действительно тяжело.

Многие команды там делают ставку в первую очередь на оборону, проявить себя форвардам куда тяжелее. Да и больше удовольствия он получит, выступая в АПЛ или Примере.

Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо идти к этой цели, не мешкая.

В принципе не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь всё сугубо индивидуально. Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно.

Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30-31 его уже могут и не позвать», — заявил специалист в интервью RT.

29-летний Кокорин возобновил карьеру нынешней весной, выступая за «Сочи» на правах аренды.

В 4 матчах чемпионата России нападающий, права на которого по-прежнему принадлежат «Зениту», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. 0