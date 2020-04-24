Кокорин признался, что хочет перейти в «Рому»

Форвард «Сочи»рассказал об интересе со стороны клубов из чемпионата Италии.

«Откуда вариант — не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов.

Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. "Ювентус"? Его нет в списке.

"Милан", "Интер" и "Наполи"? Что-то рядом, один ты угадал. Я бы в "Рому" хотел. Есть ли она в списке? Да, да», — сказал Кокорин на видео Youtube-канала «Красава».

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу. 0