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    Кокорин о возвращении в «Зенит»: Вероятность большая

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о возможном возвращении в «Зенит».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «В "Сочи" сократят зарплату на 50%. Этот месяц, насколько я понимаю, будет как пробник. Уберут и посмотрят, что будет дальше.

    Я разговаривал с руководством, они сказали, что этот момент закроем, когда я в Сочи вернусь, закроем вопрос внутри клуба.

    Я разговаривал с Семаком на бытовые темы, он знает, что я сейчас вернулся в Питер. Я обращался в "Зенит", мне были нужны тренажеры, и они пошли навстречу и все, что нужно было, дали.

    Какая вероятность того, что Кокорин вернется в Питер? Большая вероятность, Жека. Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту.

    Да, у мебя заканчивается контракт, но если предложат новый контракт, и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим его с клубом.

    Если 1 сентября "Рома" и "Зенит" предложат контракт? (Смеется). Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер.

    Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как "Рома" — большая мечта», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава». 0

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