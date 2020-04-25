Кокорин о возвращении в «Зенит»: Вероятность большая

Нападающий «Зенита», выступающий на правах аренды за, рассказал о возможном возвращении в

«В "Сочи" сократят зарплату на 50%. Этот месяц, насколько я понимаю, будет как пробник. Уберут и посмотрят, что будет дальше.

Я разговаривал с руководством, они сказали, что этот момент закроем, когда я в Сочи вернусь, закроем вопрос внутри клуба.

Я разговаривал с Семаком на бытовые темы, он знает, что я сейчас вернулся в Питер. Я обращался в "Зенит", мне были нужны тренажеры, и они пошли навстречу и все, что нужно было, дали.

Какая вероятность того, что Кокорин вернется в Питер? Большая вероятность, Жека. Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту.

Да, у мебя заканчивается контракт, но если предложат новый контракт, и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим его с клубом.

Если 1 сентября "Рома" и "Зенит" предложат контракт? (Смеется). Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер.

Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как "Рома" — большая мечта», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава». 0