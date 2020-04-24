КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ньюкасла»Нет короткого пути на вершину. «Ньюкасл» не сможет пойти по следам «Манчестер Сити»
  • 16:51
    • ФИФА выделит 150 миллионов долларов национальным федерациям
  • 16:00
    • Ибрагимович намерен играть в футбол как можно дольше
  • 13:07
    • Сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022
  • 12:04
    • «Ролан Гаррос» вновь перенесен из-за коронавируса
  • 11:15
    • FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет
    Все новости спорта

    ФИФА выделит 150 миллионов долларов национальным федерациям

    Футбол ФИФАКоронавирус в спорте
    Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую помощь национальным федерациям в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт организации.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    Отмечается, что 211 федераций в общей сложности получат около 150 миллионов долларов. Каждый член международной федерации — 500 тысяч долларов для поддержания своей работы во время карантина.

    «Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с острыми проблемами.

  • УЕФА досрочно выплатит клубам 70 миллионов евро
  • Читайте по теме

    • Это начинается с оказания немедленной финансовой помощи нашим членским ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионство
  • Вчера в 06:12
    •
  • Прогноз
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск
  • 1.55
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Смолевичи» и минское «Динамо» выдадут игру с забитыми мячами?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Неман» продолжит удачно играть с «Энергетиком»?
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Увезет ли БАТЭ победу из Городеи?
  • «Городея» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Симоне Индзаги Футбол «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионствоСмогут ли римляне завоевать скудетто? Вчера в 06:120
  • 17:27
    • Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира
  • 17:43
    • Жена Каррагера заразилась коронавирусом
  • 17:17
    • «Реал» вернется к тренировкам на базе 4 мая
    Лионель Месси и Филиппе Коутиньо Футбол Пан или пропал. Насколько удачны трансферы «Барселоны»?Изучаем все трансферы каталонцев после трансферного бана — удачные и не очень Вчера в 02:310
  • Экспресс дня

  • Улучшит ли БАТЭ свои позиции?
  • 3.53
    •
  • 16:34
    • Слуцкий тратит на анализ послематчевых отчетов не менее двух с половиной часов
  • 16:17
    • Де Брейне назвал лучшего игрока сезона в АПЛ
  • 15:47
    • Два экс-игрока «Бетиса» приговорены к тюремным срокам
    Маттейс де Лигт Игры FIFA 20. Сборная молодых талантов, которых стоит купить в режиме карьерыКилиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и другие топ-таланты в FIFA 20 Вчера в 15:590
  • 14:37
    • Рой Кин не пошел бы на снижение зарплаты, если бы играл в топ-клубе
  • 14:19
    • Медведев назвал выплаты УЕФА «хорошей помощью»
  • 14:03
    • Парфенову неприятно слушать о «зажравшихся футболистах»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Худжанд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истиклол — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ашхабад — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Городея — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.53
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие