ФИФА выделит 150 миллионов долларов национальным федерациям

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую помощь национальным федерациям в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что 211 федераций в общей сложности получат около 150 миллионов долларов. Каждый член международной федерации — 500 тысяч долларов для поддержания своей работы во время карантина.

«Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с острыми проблемами.

Это начинается с оказания немедленной финансовой помощи нашим членским ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. 0