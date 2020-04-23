Джикия: Чемпионат России можно спокойно доиграть за 40-45 дней

Чемпионат России ранее был приостановлен до 31 мая. 27 апреля клубы проведут видеоконференцию.
«Все российские клубы вылетели из еврокубков, поэтому мы в спокойном режиме можем доиграть чемпионат России.
Дней 40-45 должно хватить. У нас еще два матча Кубка осталось. Тоже нет проблем.
Вот у европейских клубов могут возникнуть трудности, поэтому понимаю недовольство игроков "Барселоны", которые не хотят летом выходить на поле через каждый три дня.
Но это не про РПЛ. Нам проще», — заявил Джикия в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна.
Напомним, что исполком УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть чемпионаты, прерванные из-за пандемии коронавируса.
При этом каждая лига может выбирать формат доигровки. Есть и возможность «обнулить» сезон, то есть, признать промежуточные результаты итоговыми. 0