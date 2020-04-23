Джикия: Чемпионат России можно спокойно доиграть за 40-45 дней

Капитан «Спартака»поделился ожиданиями от концовки футбольного сезона Российской Премьер-лиги.

Чемпионат России ранее был приостановлен до 31 мая. 27 апреля клубы проведут видеоконференцию.

«Все российские клубы вылетели из еврокубков, поэтому мы в спокойном режиме можем доиграть чемпионат России.

Дней 40-45 должно хватить. У нас еще два матча Кубка осталось. Тоже нет проблем.

Вот у европейских клубов могут возникнуть трудности, поэтому понимаю недовольство игроков "Барселоны", которые не хотят летом выходить на поле через каждый три дня.

Но это не про РПЛ. Нам проще», — заявил Джикия в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что исполком УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть чемпионаты, прерванные из-за пандемии коронавируса.

При этом каждая лига может выбирать формат доигровки. Есть и возможность «обнулить» сезон, то есть, признать промежуточные результаты итоговыми. 0