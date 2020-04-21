КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты «Атлетико»«Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса
  • 00:16
    • Стали известны новые даты проведения ЧЕ по легкой атлетике в Москве
  • 21:46
    • В белорусском «Немане» зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом
  • 21:31
    • В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября
  • 21:16
    • Чемпионат Швеции стартует в июне со зрителями
  • 20:47
    • Клубы РПЛ проведут видеоконференцию с РФС по вопросу возобновления сезона
    Все новости спорта

    Пирло не хочет начинать тренерскую карьеру с молодежной команды

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло заявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру сразу с работы со взрослой командой.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Я предпочел бы работать со взрослыми составами, нежели с молодежными. Мне нужна четкая цель, хочу чувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение. Я не думаю, что молодежные команды это мне дадут. Мне это не будет интересно. Я бы хотел начать тренерскую карьеру со взрослых команд», — приводит слова Пирло Football Italia.

    «Конте и Аллегри многому меня научили. Не думаю, что сегодня может существовать тренер, который все контролирует. Аллегри много работал, но давал не так много строгих тактических указаний. Я захотел стать тренером, когда выслушал установку на игру от Конте. У него ушло на нее минут 40. Тогда я и подумал, что хочу тоже этим заниматься», — сказал экс-футболист.

    Напомним, Пирло завершил карьеру в 2017 году. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 14-20 апреля
  • Вчера в 00:29
    •
  • Прогноз
  • «Куктош» — «Худжанд»
  • 1.94
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Gen.G может и удивить
  • GenG — 100 Thieves. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • BOOM Esports и RED Canids понадобится больше двух карт
  • BOOM Esports — RED Canids. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Худжанд» продолжит традицию?
  • «Куктош» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сердар Азмун Футбол Трансферный дайджест. 14-20 апреляРасстанется ли «Зенит» с иранским голеадором, переберется ли хавбек «Барсы» в Англию, переедет ли защитник «Порту» в Париж и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:290
  • 19:31
    • Демченко подписал контракт с «Монреалем»
  • 19:16
    • УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты
  • 00:54
    • Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль» — СМИ
    Жозе Моуринью оформил с «Интером» требл Футбол Как изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубовПришло время узнать, как много перемен принесло нам последнее десятилетие 20/04/2020 в 18:220
  • Экспресс дня

  • «Куктош» прервет неудачную серию с «Худжандом»?
  • 2.03
    •
  • 00:41
    • Полузащитник «Баварии» перенесет операцию
  • 00:27
    • Пирло не хочет начинать тренерскую карьеру с молодежной команды
  • 23:56
    • Агент: Летом у Шакири будет много предложений
    Швеция — Германия. Евро-1992 Футбол Одолели хозяев, чтобы влететь аутсайдерам. Об игре Швеции и Германии на Евро-1992О поединке в рамках полуфинала Евро-1992, в котором участвовали хозяева турнира 20/04/2020 в 13:230
  • 22:03
    • Рассказов: Мой агент летал в Германию, но «Спартак» не отпустил бы меня
  • 21:01
    • Хохлов рассказал, почему сорвалась его стажировка в «Атлетико»
  • 20:14
    • Сарри хочет подписать Мертенса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.94
  • Прогноз на матч Куктош — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Complexity — Astralis
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч BOOM Esports — RED Canids
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч GenG — 100 Thieves
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие