Пирло не хочет начинать тренерскую карьеру с молодежной команды

Бывший полузащитникзаявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру сразу с работы со взрослой командой.

«Я предпочел бы работать со взрослыми составами, нежели с молодежными. Мне нужна четкая цель, хочу чувствовать адреналин игры, ответственность за победу или поражение. Я не думаю, что молодежные команды это мне дадут. Мне это не будет интересно. Я бы хотел начать тренерскую карьеру со взрослых команд», — приводит слова Пирло Football Italia.

«Конте и Аллегри многому меня научили. Не думаю, что сегодня может существовать тренер, который все контролирует. Аллегри много работал, но давал не так много строгих тактических указаний. Я захотел стать тренером, когда выслушал установку на игру от Конте. У него ушло на нее минут 40. Тогда я и подумал, что хочу тоже этим заниматься», — сказал экс-футболист.

Напомним, Пирло завершил карьеру в 2017 году. 0