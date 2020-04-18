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    Ширко: Шюррле не внес весомого вклада в результаты «Спартака»

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    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко оценил выступление чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле за «красно-белых».

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Думаю, решение правильное. Все же на него возлагали надежды. В полной мере он ничего в "Спартаке" не показал, может, помешали травмы. То, что он умеет играть и показывать результат, он продемонстрировал в первых играх в России, но потом пошли травмы и невнятная игра. Не знаю, будут ли его вспоминать через несколько лет. Аренда получилась краткосрочной, плюс отсутствие результата у "Спартака" и история с коронавирусом. А особого вклада Шюррле не внес.

    Вопрос договоренностей и контракта. Если он готов не получать зарплату и не приезжать в Россию, то возвращаться не имеет смысла. Если же до конца сезона предстоит выплачивать деньги, то, конечно, "Спартак" должен вернуть его. Наверное, Шюррле будет важно показать себя, если получит игровое время. Но это всё из области додумок, нужно знать условия контракта», — цитирует Ширко «Р-Спорт».

    Ранее сообщалось, что Шюррле еще не оправился от травмы голеностопа, полученной на сборах, и продолжает реабилитацию в Берлине. Полузащитник пропустил все матчи «Спартака» в весенней части сезона из-за повреждения. 0

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