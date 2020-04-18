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    АПЛ намерена доиграть сезон

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    Английская Премьер-лига подтвердила, что нацелена на то, чтобы завершить сезон, не устанавливая дату его возобновления.

    АПЛ намерена доиграть сезон
    АПЛ намерена доиграть сезон

    Все 20 клубов лиги подтвердили это на встрече 17 апреля, на которой первоначально планировалось сообщить возобновления турнира 30 июня.

    «Как и представители других отраслей и бизнес-структур, руководство лиги и клубы учитывают самые сложные сценарии развития событий. Мы активно взаимодействуем с заинтересованными сторонами, в том числе с партнерами по телевещанию, и наша цель — обеспечить возможность возобновить чемпионат, когда это будет безопасно.

    На сегодняшнем собрании обсуждались возможные варианты составления расписания матчей. Наша цель — завершить сезон-2019/20, но на данном этапе все даты являются ориентировочными, пока влияние коронавируса продолжает расти», — говорится в заявлении руководства лиги, которое приводит BBC. 0

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