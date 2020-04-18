АПЛ намерена доиграть сезон
globallookpress.com
Все 20 клубов лиги подтвердили это на встрече 17 апреля, на которой первоначально планировалось сообщить возобновления турнира 30 июня.
«Как и представители других отраслей и бизнес-структур, руководство лиги и клубы учитывают самые сложные сценарии развития событий. Мы активно взаимодействуем с заинтересованными сторонами, в том числе с партнерами по телевещанию, и наша цель — обеспечить возможность возобновить чемпионат, когда это будет безопасно.
На сегодняшнем собрании обсуждались возможные варианты составления расписания матчей. Наша цель — завершить сезон-2019/20, но на данном этапе все даты являются ориентировочными, пока влияние коронавируса продолжает расти», — говорится в заявлении руководства лиги, которое приводит BBC. 0