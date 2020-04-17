Хави считает Гвардиолу лучшим тренером мира

Наставник «Аль-Садда»поделился своим мнением о главном тренере «Манчестер Сити»

«Гвардиола хочет доминировать в матче, много владеть мячом и атаковать... Речь идет об активном ведении игры.

Если честно, я считаю его лучшим тренером мира прямо сейчас. У меня не было сомнений, что с Гвардиолой "Манчестер Сити" будет доминировать.

Считается, что первый год был тяжелым для него, потому что нужно приспосабливаться к другому стилю, стандартам, даже иной культуре. Однако не было никаких сомнений в том, что Гвардиола добьется успеха.

Я говорил это много раз и во многих интервью: ему нужно было только время», — приводит слова Хави официальный сайт «Манчестер Сити». 0