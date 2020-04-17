КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дайо УпамеканоДайо Упамекано: Почему он интересен «МЮ» и «Манчестер Сити»?
  • 21:22
    • Потолок зарплат НХЛ может остаться на прежнем уровне
  • 20:20
    • «Спартак» не будет выкупать Шюррле
  • 20:04
    • Только три игрока гарантированно не уйдут из «Барселоны» в ближайшее время
  • 19:38
    • «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на Испанскую федерацию футбола
  • 19:16
    • Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
    Все новости спорта

    Хави считает Гвардиолу лучшим тренером мира

    Футбол Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Наставник «Аль-Садда» Хави поделился своим мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

    «Гвардиола хочет доминировать в матче, много владеть мячом и атаковать... Речь идет об активном ведении игры.

    Если честно, я считаю его лучшим тренером мира прямо сейчас. У меня не было сомнений, что с Гвардиолой "Манчестер Сити" будет доминировать.

    Считается, что первый год был тяжелым для него, потому что нужно приспосабливаться к другому стилю, стандартам, даже иной культуре. Однако не было никаких сомнений в том, что Гвардиола добьется успеха.

    Я говорил это много раз и во многих интервью: ему нужно было только время», — приводит слова Хави официальный сайт «Манчестер Сити». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тенденции 2020-х. Пять тактик, которые могут стать популярными
  • Вчера в 20:33
    •
  • Прогноз
  • «Чинандега» — «Окоталь»
  • 1.78
  • Послезавтра в 00:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обменяются ли команды голами?
  • «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Белшина» будет близка к победе?
  • «Белшина» — «Смолевичи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Чинандега» — «Окоталь»: игра порадует результативностью?
  • «Чинандега» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мир футбола продолжает ждать Футбол Коронавирус и футбол: перезагрузка остается в туманеПока никто не знает, когда получится возобновить игру в Европе Вчера в 15:570
  • 16:26
    • «Барселона» нацелилась на защитника «Лацио»
  • 16:06
    • «Челси» поборется с «Ливерпулем» за Вернера
  • 13:37
    • От коронавируса скончался легендарный футболист «Лидса»
    «Ньюкасл» может стать новым нуворишем АПЛ Футбол «Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ«Сороки» могут стать новым «Манчестер Сити» Вчера в 05:360
  • Экспресс дня

  • Вышел ли БАТЭ из кризиса?
  • 4.37
    •
  • 22:03
    • Хави считает Гвардиолу лучшим тренером мира
  • 21:49
    • Яшкин объяснил решение остаться в России
  • 21:35
    • «Слуцк» поднялся на первое место в чемпионате Белоруссии
    Зинедин Зидан Футбол Зидан вернулся и решил. О победе сборной Франции над Испанией на ЧМ-2006Ностальгируем о поединке между командами Испании и Франции в 2006-м Вчера в 10:550
  • 12:07
    • Азмуном заинтересовались еще три клуба из АПЛ
  • 11:34
    • СМИ: Буффон согласовал новый контракт с «Ювентусом»
  • 19:52
    • Орлов не верит в уход Дзюбы из «Зенита»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ислочь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Фаизканд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рух Брест — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витебск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.37
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Завтра в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Чинандега — Окоталь
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Халапа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие