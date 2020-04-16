Голкипер «Тамбова» заявил о желании поиграть в Европе

Голкиперзаявил, что хотел бы поиграть в европейском чемпионате.

«Я бы попробовал даже в Турции, поехал бы в Польшу, в первую лигу Германии. Хотел бы что-то новое для себя открыть. Мне нравится европейский футбол. Я люблю ногами играть и, думаю, смог бы вписаться где-нибудь.

Почему российские футболисты редко уезжают за границу? Наверное, если кого-то устраивать в Европе, то нужны какие-то люди, а этих людей мало, или не те футболисты им нужны. Мне кажется, что российских футболистов легче устраивать в России, нежели куда-то дальше.

Ну если только в топовые клубы, продать в "Монако" или "Челси". Сейчас Смолов ушел в аренду в "Сельту". Это похвально, он что-то новое для себя узнает, будет опыт», — сказал Шелия в эфире «Матч Премьер». 0