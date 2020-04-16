Рахимов: Клубы РПЛ сделают акцент на легионеров из ближнего зарубежья

Российский тренерподелился мыслями о будущем клубов РПЛ после пандемии коронавируса.

«Будут ли случаи гибели бюджетных клубов? Не думаю. Нашим командам будет тяжело поддерживать уровень зарплат и приобретать футболистов более классного уровня.

Лига русифицируется? Это сложно представить. Думаю, мы сделаем акцент на легионеров из стран бывшей Югославии, из Белоруссии, из Казахстана. Откатимся до уровня лиги 2005-2010 годов», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, что проведение матчей РПЛ было приостановлено до 31 мая из-за COVID-19. 0