Блаттер предложил альтернативу Катару на проведения ЧМ-2022

Бывший президент ФИФАпредложил свои варианты стран, которые могли бы принять ЧМ-2022 вместо Катара.

«Германия могла бы провести чемпионат мира вместо Катара, но это будет означать, что турнир второй раз подряд пройдет в Европе. В связи с этим такой вариант не будет приоритетным.

США могут принять ЧМ-2022 вместо ЧМ-2026. Они способны успеть с подготовкой, это не ракетостроение! Япония — еще один вариант, они же боролись с Катаром за соответствующее право проведения.

К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировалось ранее. Организационных усилий будет не больше, чем на ЧМ-2018», — цитирует Блаттера Sport Bild.

Ранее СМИ сообщали о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Турнир запланирован к проведению с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, Катар был назван организатором ЧМ-2022 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. 0