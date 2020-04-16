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    Блаттер предложил альтернативу Катару на проведения ЧМ-2022

    Футбол ЧМ-2022 Между тем ФИФА Скандалы
    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер предложил свои варианты стран, которые могли бы принять ЧМ-2022 вместо Катара.

    Зепп Блаттер
    Зепп Блаттер

    «Германия могла бы провести чемпионат мира вместо Катара, но это будет означать, что турнир второй раз подряд пройдет в Европе. В связи с этим такой вариант не будет приоритетным.

    США могут принять ЧМ-2022 вместо ЧМ-2026. Они способны успеть с подготовкой, это не ракетостроение! Япония — еще один вариант, они же боролись с Катаром за соответствующее право проведения.

    К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировалось ранее. Организационных усилий будет не больше, чем на ЧМ-2018», — цитирует Блаттера Sport Bild.

    Ранее СМИ сообщали о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Турнир запланирован к проведению с 21 ноября по 18 декабря.

    Напомним, Катар был назван организатором ЧМ-2022 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. 0

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