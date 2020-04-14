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    Дюков: Оптимальным вариантом было бы доиграть чемпионат со зрителями

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    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями касательно ситуации с чемпионатом России. Он считает, что лучше всего было бы доиграть, причем со зрителями.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы всё-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца. Как и когда именно — зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ всё-таки лучше, чем в принципе его отсутствие.

    Что касается варианта с возобновлением чемпионата на первой неделе июня, такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным», — приводит слова Дюкова «Коммерсантъ». 0

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