Оздоев давал себе год на закрепление в основе «Зенита»

Футболист «Зенита»заявил, что когда он переходил в петербургский клуб, то давал себе год на то, чтобы закрепиться в основе команды.

Оздоев перешел в «Зенит» в феврале 2018-го, но до конца года лишь 5 раз начинал матч с первых минут и 9 раз выходил на замену во втором тайме. Полузащитник стал регулярно играть в основном составе с февраля 2019 года.

«Каждый футболист ждет своего шанса. Ты делаешь большую работу, часто приходится ждать. Ты должен готовить себя к такому.

Когда я пришел в "Зенит", то переходил из середняка в топ-клуб. Ставил перед собой цель закрепиться в основе за год.

Понимал, что понадобится время, чтобы понять, как буду себя чувствовать в составе такой команды, как "Зенит".

Никогда не был разочарован в себе. Всегда работаю, тренируюсь. Если спортсмен понимает, что он слабее — надо уходить.

Если на тренировках понимаешь, что можешь конкурировать с другими игроками — просто ждешь, когда тренеры поставят тебя в состав», — сказал Оздоев в прямом эфире в официальном аккаунте «Зенита» в Instagram. 0