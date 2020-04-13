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    Игроки «Арсенала» отказались урезать зарплату

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    Футболисты лондонского «Арсенала» не стали идти на понижение зарплаты во время паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    По данным источника, лидеры «канониров» отказались урезать зарплаты на 12,5% в течение года. Лишь несколько футболистов проголосовали за, но среди них не было опытных игроков с большими контрактами.

    В рамках этого соглашения «Арсенал» предлагал футболистам, которые согласятся на понижение, доплатить эту сумму по будущим контрактам либо выплатить компенсацию при трансфере.

    Ассоциация профессиональных футболистов посоветовала футболистам не снижать зарплату, а соглашаться на отсрочку выплат.

    Профсоюз игроков также посоветовал игрокам сначала перепроверить все соглашения, заключенные между игроками и руководством.

    Напомним, что «Арсенал» предложил игрокам понизить зарплату на 12,5, если команда не попадет в еврокубки по итогам сезона либо на 7,5% — если попадет в Лигу Европы. 0

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