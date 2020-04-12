Комбаров: Нам сказали, что деньги пойдут врачам

Защитник «Крыльев Советов»рассказал подробности переговоров с клубом о снижении зарплат.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

«В "Крыльях Советов" нам предложили пойти на снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу. Мы вошли в эту ситуацию.

Неправильно будет сказать, что мы торговались, мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов.

В этой ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но нам объяснили, что эти деньги пойдут на зарплаты врачам. Так что мы помогли региону и клубу.

Думаю, что сейчас все подешевели на фоне пандемии. Поэтому не переживаю из-за того, что моя трансферная стоимость на Transfermarkt тоже снизилась.

Есть исключения, когда за Неймара заплатили баснословные деньги. Но в целом, клубы торгуются по своим возможностям и продают тоже.

Так что не могу сказать, что рынок не перегрет», — отметил Комбаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

33-летний Дмитрий Комбаров в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей в РПЛ. «Крылья Советов» после 22 туров занимают предпоследнее 15-е место, набрав 22 очка. 0