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    Комбаров: Нам сказали, что деньги пойдут врачам

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    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал подробности переговоров с клубом о снижении зарплат.

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

    «В "Крыльях Советов" нам предложили пойти на снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу. Мы вошли в эту ситуацию.

    Неправильно будет сказать, что мы торговались, мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов.

    В этой ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но нам объяснили, что эти деньги пойдут на зарплаты врачам. Так что мы помогли региону и клубу.

    Думаю, что сейчас все подешевели на фоне пандемии. Поэтому не переживаю из-за того, что моя трансферная стоимость на Transfermarkt тоже снизилась.

    Есть исключения, когда за Неймара заплатили баснословные деньги. Но в целом, клубы торгуются по своим возможностям и продают тоже.

    Так что не могу сказать, что рынок не перегрет», — отметил Комбаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

    33-летний Дмитрий Комбаров в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей в РПЛ. «Крылья Советов» после 22 туров занимают предпоследнее 15-е место, набрав 22 очка. 0

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